Названы регионы России, где чаще страдают от ожирения

Минздрав России опубликовал статистику ожирения по регионам страны. Из публикации следует, что в Алтайском крае проживает наибольшее число россиян, страдающих ожирением.

Подсчет проводился исходя из количества больных на 100 тысяч населения. За прошлый год на Алтае было зафиксировано 5539,4 случая заболевания ожирением. На втором и третьем месте расположились Ямало-Ненецкий автономный округ (3527,2) и Тюменская область (2860,2), соответственно.

Самый низкий показатель заболеваемости ожирением зарегистрирован в Приморье (549,2).