Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов допускает возможность возникновения второй волны COVID-19.
Медик рассказал "Интерфаксу" о том, что окончание летних школьных каникул приведет к возможному росту заболеваний ОРВИ.
По его мнению, вторая волна не будет такой сильной, как первая, из-за того, что у россиян вырабатывается иммунитет, а меры защиты и профилактики смогут предотвратить быстрое распространение инфекции.
"Но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна", — заявил Чуланов.
Еще год назад поклонники заметили, что между бывшими произошла ссора. Король эстрады подтвердил эти слухи.