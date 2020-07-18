В Минздраве рассказали, что будет с коронавирусом этой осенью

Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов допускает возможность возникновения второй волны COVID-19.

Медик рассказал "Интерфаксу" о том, что окончание летних школьных каникул приведет к возможному росту заболеваний ОРВИ.

По его мнению, вторая волна не будет такой сильной, как первая, из-за того, что у россиян вырабатывается иммунитет, а меры защиты и профилактики смогут предотвратить быстрое распространение инфекции.