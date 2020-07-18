"Это был ад". Девушка рассказала о неудачной операции по увеличению губ

22-летняя шотландка Хлоя Макмэхон пожаловалась проводившему операцию врачу на то, что после увеличения губ они начали распухать.

"Это был ад. Мои губы стали похожи на сосиски. Они были такими огромными, что я даже не могла двигать нижней частью лица", — приводит слова девушки портал "НТВ".

Врач не придал этому значения и предложил сделать дополнительную инъекцию, на что она согласилась. Спустя пять месяцев губы лопнули из-за аллергической реакции.