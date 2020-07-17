Эксперт объяснила, как избавиться от сонливости

Кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о причинах сонливости.

"Мы не берем какие-то стрессовые ситуации, когда человек был, например, в дороге. Если человека регулярно клонит в сон, это говорит о том, что он поздно ложится спать. Еще недосыпанию может способствовать храп, из-за которого человек спит с паузами и не высыпается. Естественно, он будет приходить на работу сонным, с низким уровнем эффективности", — пояснила эксперт.

Как справиться с хроническим недосыпанием?

К эффективным способам, которые помогут побороть сонливость, относятся контрастный душ и физическая активность. Врач также рекомендует прогулки на свежем воздухе, короткие пробежки с этажа на этаж по лестнице, отжимания и приседания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что здоровый сон поддержит иммунитет и поможет сохранить здоровье.