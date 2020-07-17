Онколог назвал симптомы язвы, которые ошибочно принимают за гастрит

Врач-онколог Иван Карасёв пояснил, что в желудок постоянно поступают различные агрессивные вещества, необходимые для расщепления и переваривания пищи. Для того чтобы они не повредили стенки органа, вырабатывается специальный защитный слой.

В ситуациях, когда агрессивные факторы начинают преобладать, защитный слой становится тоньше, тогда стенки желудка повреждаются, что приводит к образованию эрозии, а потом и язвы.

Наиболее распространенными симптомами, которые часто путают с признаком гастрита, являются боль в области живота после приема пищи, а также так называемые голодные боли.

"Если своевременно не обратиться к врачу, могут возникнуть серьезные осложнения: кровотечение, перфорация язвы, прободение язвы в соседний орган и образование злокачественной опухоли", — пояснил специалист.

Для диагностики язвы нужно сделать эндоскопию. Данная процедура также позволяет контролировать процесс рубцевания язвы.

До красного рубца язва заживает за 6-7 недель, а процесс формирования полноценного рубца длится 2-3 месяца. Острые поверхностные язвы заживают в течение 1-2 недель.

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