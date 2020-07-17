Ученые из США заявили, что флавоноиды из каперсов нужно включить в состав лекарств, предназначенных для лечения больных эпилепсией и аритмией.
Специалисты выяснили, что в состав красного лука и маринованных каперсов входит кверцетин — биологически активное соединение, которое активирует белки, необходимые для нормальной работы сердца и мозга человека.
Кверцетин модулирует ионные каналы калия, которые находятся в генах KCNQ. В результате фиксируется изменение чувствительности генов к электрической активности клеток.
Если с помощью кверцетина воздействовать на такие гены, то это поможет справиться с нарушениями, которые являются причиной развития различных хронических заболеваний, таких как аритмия, эпилепсия, диабет.
Однако исследователи отмечают, что предварительно нужно внимательно исследовать все свойства кверцетина.
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