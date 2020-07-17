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Маринованные каперсы станут лекарством от эпилепсии и аритмии

Здоровье

Ученые из США заявили, что флавоноиды из каперсов нужно включить в состав лекарств, предназначенных для лечения больных эпилепсией и аритмией.

Чем полезны каперсы?

Специалисты выяснили, что в состав красного лука и маринованных каперсов входит кверцетин — биологически активное соединение, которое активирует белки, необходимые для нормальной работы сердца и мозга человека.

Кверцетин модулирует ионные каналы калия, которые находятся в генах KCNQ. В результате фиксируется изменение чувствительности генов к электрической активности клеток.

Если с помощью кверцетина воздействовать на такие гены, то это поможет справиться с нарушениями, которые являются причиной развития различных хронических заболеваний, таких как аритмия, эпилепсия, диабет.

Однако исследователи отмечают, что предварительно нужно внимательно исследовать все свойства кверцетина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что огурцы защитят от развития сахарного диабета.

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