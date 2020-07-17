Инфекционист: России не грозит вспышка бубонной чумы

Доктор медицинских наук Владимир Никифоров заявил, что риска распространения бубонной чумы у границ России нет.

"Чума у монголов и у китайцев всегда была, есть и всегда будет. Никуда мы от этого не денемся, потому что это неискоренимо. Болеют сурки, суслики. Нам не страшно по одной простой причине, потому что у нас там люди не водятся", — отметил он.

Эксперт также напомнил, что в Монголии вспышка заболевания произошла в малолюдной местности.

Россиянам не грозит заражение чумой

Никифоров подчеркнул, что население нашей страны привито, поэтому нам не грозит заражений чумой. В случае заражения данное заболевание легко поддается лечению в отличие от коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее монгольский инфекционист Бандихуугийн Амгаланбаяр заявил, что риску заражения бубонной чумой подвержены 137 районов в 17 из 21 провинции страны, граничащей с РФ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подросток съел мясо сурка и умер от бубонной чумы.