Доктор медицинских наук Владимир Никифоров заявил, что риска распространения бубонной чумы у границ России нет.
"Чума у монголов и у китайцев всегда была, есть и всегда будет. Никуда мы от этого не денемся, потому что это неискоренимо. Болеют сурки, суслики. Нам не страшно по одной простой причине, потому что у нас там люди не водятся", — отметил он.
Эксперт также напомнил, что в Монголии вспышка заболевания произошла в малолюдной местности.
Никифоров подчеркнул, что население нашей страны привито, поэтому нам не грозит заражений чумой. В случае заражения данное заболевание легко поддается лечению в отличие от коронавирусной инфекции.
Напомним, что ранее монгольский инфекционист Бандихуугийн Амгаланбаяр заявил, что риску заражения бубонной чумой подвержены 137 районов в 17 из 21 провинции страны, граничащей с РФ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подросток съел мясо сурка и умер от бубонной чумы.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.