В Калужской области телемедицину внедрили в систему ОМС. О том, планируется ли распространить услуги дистанционной медицинской помощи в других российских регионах, рассказал Николай Васильевич Говорухин.

"Конечно. Может быть, сейчас в Калужской области запустили такой пилотный проект.

Оказание консультативных услуг на расстоянии должно в входить в систему ОМС. Иначе как иначе мы сможем это регламентировать? Это же не могут быть платные услуги.

Предстоит большая работа по изучению этого вопроса, по разработке тарифов на эти виды услуг. Этим будет заниматься Фонд медицинского страхования.

В условиях пандемии выяснилось, насколько важно и необходима цифровая медицина. Мы всегда говорили о том, что телемедицина нужна, чтобы помогать людям, которые живут в удаленных регионах.

Мы видим, что существуют виды медицинской помощи, которые можно без ущерба качества реализовать через цифровые технологии.

В период пандемии коронавируса, когда мы боялись скопления граждан в поликлиниках, многие вопросы можно было решать заочно, через цифровые технологии: это консультации, выдача больничных листов. Я считают, что мы к этому придем", — заключил эксперт.