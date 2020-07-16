Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Меган Маркл сыграет роль президента США
РФС объявил судей на матч "Зенит" - "Спартак"
Строительная люлька сорвалась с высоты тринадцатого этажа
"Крылья Советов" могут покинуть РПЛ. Все зависит от "Химок"
Азербайджан угрожает ударить ракетой по АЭС в Армении
Новосибирец расправился дома с двумя знакомыми
В Японии разработали маски, преобразующие речь в текст
Жириновский рассказал, когда фракция ЛДПР сложит мандаты
Союз биатлонистов России утвердил Польховского главным тренером сборной

Эксперт: услуги телемедицины нужно включить в систему ОМС

Здоровье

В Калужской области телемедицину внедрили в систему ОМС. О том, планируется ли распространить услуги дистанционной медицинской помощи в других российских регионах, рассказал Николай Васильевич Говорухин.

"Конечно. Может быть, сейчас в Калужской области запустили такой пилотный проект.

Оказание консультативных услуг на расстоянии должно в входить в систему ОМС. Иначе как иначе мы сможем это регламентировать? Это же не могут быть платные услуги.

Предстоит большая работа по изучению этого вопроса, по разработке тарифов на эти виды услуг. Этим будет заниматься Фонд медицинского страхования.

В условиях пандемии выяснилось, насколько важно и необходима цифровая медицина. Мы всегда говорили о том, что телемедицина нужна, чтобы помогать людям, которые живут в удаленных регионах.

Мы видим, что существуют виды медицинской помощи, которые можно без ущерба качества реализовать через цифровые технологии.

В период пандемии коронавируса, когда мы боялись скопления граждан в поликлиниках, многие вопросы можно было решать заочно, через цифровые технологии: это консультации, выдача больничных листов. Я считают, что мы к этому придем", — заключил эксперт.

Последние материалы
В Совфеде не одобрили возможный перенос дня голосования
Школьный автобус столкнулся с грузовиком
Меган Маркл сыграет роль президента США
РФС объявил судей на матч "Зенит" - "Спартак"
Строительная люлька сорвалась с высоты тринадцатого этажа
"Крылья Советов" могут покинуть РПЛ. Все зависит от "Химок"
Врачи извлекли из горла японки живого паразита
Противников поправок назвали провокаторами
Азербайджан угрожает ударить ракетой по АЭС в Армении
Новосибирец расправился дома с двумя знакомыми
Популярное
Россия
Вильфанд: погода готовит нам очередные сюрпризы

Метеоролог рассказал о погоде на ближайшее время.

Вильфанд: погода готовит нам очередные сюрпризы
Дмитрий Болкунец: Тихановская поможет решить Лукашенко две задачи
Новости Белоруссии
Дмитрий Болкунец: Тихановская поможет решить Лукашенко две задачи
Новости Европы
В Белоруссии обнародовали доходы Лукашенко
Новости футбола
За сутки семье погибшего футболиста "Локомотива" собрали 10 млн
Василий Амирджанов Противников поправок назвали провокаторами Василий Амирджанов Игорь Буккер Забытый первооткрыватель русской Америки Игорь Буккер Руслан Веснянко Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение Руслан Веснянко
Комментарии
За отказ удалить информацию предусмотрен штраф до 15 миллионов рублей
За отказ удалить информацию предусмотрен штраф до 15 миллионов рублей
Что нужно сделать для "уничтожения" "Северного потока-2"
За отказ удалить информацию предусмотрен штраф до 15 миллионов рублей
Авиакомпании получат три миллиарда рублей для льготных перевозок
Во время несанкционированной акции протеста задержали 12 подростков
Татьяна Монтян: о партии Шария и отставке Зеленского
Украина ведет флот НАТО к Крыму
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Украина ведет флот НАТО к Крыму
Экономист Делягин оценил результаты референдума по поправкам
Экономист Делягин оценил результаты референдума по поправкам
Людей из окружения Фургала начали задерживать
Ливийский исход: нефть и выборы в Соединенных Штатах
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Татьяна Монтян: о партии Шария и отставке Зеленского
Экономист Делягин оценил результаты референдума по поправкам
Евгений Федоров: референдум "за СССР" – это референдум о ликвидации
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ