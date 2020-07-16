"Росконтроль": колбасы и сосиски могут быть опасны для здоровья

В "Росконтроле" рассказали о том, какие любимые россиянами продукты представляют угрозу для здоровья.

Оказывается, что употребление колбас, сосисок и полуфабрикатов может привести к нарушению фосфорно-кальциевого обмена в организме.

Фосфаты используют в пищевой промышленности в качестве регуляторов кислотности и стабилизаторов. Сам фосфор абсолютно безопасен, но важно, чтобы данное вещество поступало в организм вместе с кальцием в равных количествах.

В противном случае будет нарушен фосфорно-кальциевый обмен, и кальций будет "вымывается" из организма.

В настоящее время даже у молодых людей и людей среднего возраста стал чаще встречаться остеопороз. Это произошло именно из-за переизбытка фосфора.

По этой причине "Росконтроль" призывает есть меньше таких продуктов, как колбасы, сосиски, крабовые палочки, чипсы, и плавленный сыр.

Для того, чтобы компенсировать недостаток кальция в организме, нужно есть больше молочных продуктов.

Ранее врач-диетолог дала советы по выбору колбасы.