Опрос: всего 17% россиян готовы сделать прививку от коронавируса

Специалисты сервиса по поиску работы провели опрос, чтобы выяснить, сколько россиян готовы к вакцинации от коронавируса. Оказалось, что число граждан, желающих сделать прививку от COVID-19, осталось таким же, как и было в январе до объявления пандемии.

Опрос показал, что после того как будет разработана вакцина, только 17% россиян хотели бы сделать прививку от коронавирусной инфекции. 29% граждан ответили, что скорее всего согласились бы вакцинироваться, 28% выразили отказ.

Мужчин, однозначно и скорее готовых к вакцинации, больше, чем женщин: 49% и 41% соответственно. Больше всего сторонников вакцинации наблюдается среди молодых людей в возрасте до 24 лет (67%).

Информация о росте заболеваемости и тестировании вакцин отрицательно отразилась на готовности россиян к вакцинации. Так, на данный момент пройти сделать прививку готовы столько же людей, сколько и до начала пандемии в январе (46%).

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Оксфорде прошли успешные испытания вакцины от COVID-19