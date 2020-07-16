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Съемки музыкального клипа привели к массовому заражению коронавирусом

Здоровье

Управление Роспотребнадзора Бурятии сообщает, что заражение коронавирусной инфекцией выявлено у восьмерых участников съемки.

"У одного из участников съемок клипа выявлен коронавирус", — говорится в сообщении.

Как известно, после этого еще 17 человек, причастных к событию, сдали тесты на COVID-19. У семерых из них обнаружена коронавирусная инфекция.

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