Управление Роспотребнадзора Бурятии сообщает, что заражение коронавирусной инфекцией выявлено у восьмерых участников съемки.
"У одного из участников съемок клипа выявлен коронавирус", — говорится в сообщении.
Как известно, после этого еще 17 человек, причастных к событию, сдали тесты на COVID-19. У семерых из них обнаружена коронавирусная инфекция.
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