Съемки музыкального клипа привели к массовому заражению коронавирусом

Управление Роспотребнадзора Бурятии сообщает, что заражение коронавирусной инфекцией выявлено у восьмерых участников съемки.

"У одного из участников съемок клипа выявлен коронавирус", — говорится в сообщении.

Как известно, после этого еще 17 человек, причастных к событию, сдали тесты на COVID-19. У семерых из них обнаружена коронавирусная инфекция.