В настоящее время в мире насчитывается более 13,5 миллиона подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Таковы данные университета Хопкинса на утро четверга,16 июля.
На момент публикации материала, в мире зарегистрировано
По словам аналитиков университета, беспокойство вызывает тот факт, что 12-миллионную отметку коронавирус перешагнул всего неделю назад, то есть
"число заражений увеличивается более чем на 200 тысяч в день".
Более четверти этих ежедневных случаев приходится на США, которые за последние десять дней регистрировали от 55 до 67 тысяч случаев в день.
Вот десять наиболее пострадавших стран по количеству случаев заболевания:
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