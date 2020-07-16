Более 1,5 млн новых заражений за неделю: мировая статистика COVID

В настоящее время в мире насчитывается более 13,5 миллиона подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Таковы данные университета Хопкинса на утро четверга,16 июля.

На момент публикации материала, в мире зарегистрировано

13 512 693 зараженных COVID-19,

583 359 случая смерти.

По словам аналитиков университета, беспокойство вызывает тот факт, что 12-миллионную отметку коронавирус перешагнул всего неделю назад, то есть

"число заражений увеличивается более чем на 200 тысяч в день".

Более четверти этих ежедневных случаев приходится на США, которые за последние десять дней регистрировали от 55 до 67 тысяч случаев в день.

Вот десять наиболее пострадавших стран по количеству случаев заболевания: