Маски предложено сделать постоянным элементом одежды россиян

Специалисты Роспотребнадзора ратуют за то, чтобы медицинскую маску люди продолжили носить и после окончания пандемии коронавируса.

По словам Татьяны Руженцовой, руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, она (маска) необходима в период распространения любых инфекционных заболеваний, так как не позволяет вирусам проникать в организм воздушно - капельным путем:

"Медицинскую маску надо носить, пока есть риск инфицирования. Не обязательно COVIDом. Например, осенью, как и в предыдущие годы, будет расти заболеваемость другими ОРВИ и гриппом. Поэтому я советовала бы ждать какой-то даты, после которой маски можно будет перестать носить".

Учитывая то, что у нас в стране постоянно происходят какие-то сезонные эпидемии: то грипп, то ОРВИ, то еще что-то - маску придется носить, если рекомендация Роспотребнадзора перейдет в разряд распоряжений, круглогодично.

Впрочем, обязательного масочного режима,конечно, введено не будет, но

в местах скопления людей,

общественных местах,

в транспорте -

надевать маски россиянам настойчиво рекомендуют.