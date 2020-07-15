Известно, что сахарный диабет представляет собой коварное заболевание, которое часто приводит к летальному исходу.
У людей с диабетом высокий уровень сахара в крови. Но есть продукт, который поможет пациентам с данным диагнозом, — это огурец.
Оказывается, кожура этого овоща, который можно купить в любом продуктовом магазине, способна снижать уровень сахара в крови, тем самым заметно смягчая симптомы заболевания. Огурцы особенно эффективны для предотвращения осложнений диабета.
Кроме того, употребление овощей заметно снижает окислительный стресс в организме, а ведь данный показатель играет важную роль в развитии сахарного диабета.
Иными словами, можно с уверенностью утверждать, что огурцы являются отличным профилактическим средством.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи рассказали, какие меры следует предпринять для профилактики диабета.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.