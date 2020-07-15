Огурцы защитят от развития сахарного диабета

Известно, что сахарный диабет представляет собой коварное заболевание, которое часто приводит к летальному исходу.

У людей с диабетом высокий уровень сахара в крови. Но есть продукт, который поможет пациентам с данным диагнозом, — это огурец.

Оказывается, кожура этого овоща, который можно купить в любом продуктовом магазине, способна снижать уровень сахара в крови, тем самым заметно смягчая симптомы заболевания. Огурцы особенно эффективны для предотвращения осложнений диабета.

Кроме того, употребление овощей заметно снижает окислительный стресс в организме, а ведь данный показатель играет важную роль в развитии сахарного диабета.

Иными словами, можно с уверенностью утверждать, что огурцы являются отличным профилактическим средством.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи рассказали, какие меры следует предпринять для профилактики диабета.