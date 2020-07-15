Дерматовенеролог объяснила, почему опасно грызть заусенцы

Дерматовенеролог Анжелика Шмакова рекомендует внимательно относиться к состоянию своей кожи.

Так, такая, казалось бы безобидная вещь, как заусенцы, может представлять опасность для здоровья и всего организма в целом.

Чем опасны заусенцы?

"Во-первых, они могут стать своеобразным входом для инфекций, во-вторых — воспалиться сами по себе, что не очень приятно. Заусенцы ни в коем случае нельзя обкусывать, так как подобным образом можно только усугубить ситуацию. Инфекцию можно занести даже из ротовой полости", — пояснила специалист.

Она рекомендует срочно обратиться к врачу, если на месте заусенца чувствуется пульсация или начал выделяться гной.

"Подобное состояние чревато сепсисом, воспаление запросто может перекинуться на соседние пальцы", — отметила она.

Для того, чтобы этого избежать, нужно регулярно делать маникюр и пользоваться специальными маслами.

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