Эпидемиолог призвала россиян навсегда привыкнуть к маскам

Россиянам рекомендуют привыкнуть носить медицинские маски и надевать их всегда, когда есть риск распространения ОРВИ. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она советуют использовать средства защиты не только в период пандемии коронавируса, но и при распространении других вирусов — гриппа, ОРВИ.

Также маски нужно надевать в общественных местах, при контактах с больными людьми и возможными носителями заболевания.

"Я не рекомендую ждать какой-то даты [когда их можно будет перестать носить]", — сообщила Руженцова.

Напомним, что в связи пандемией COVID-19 во многих регионах РФ ввели масочный режим.

За последние сутки в России коронавирус выявили у 6248 человек. Общее количество зараженный в стране составляет почти 740 тысяч человек. Более 512 тысяч — вылечились, жертвами заболевания стали 11,6 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне ждут и опасаются второй волны эпидемии.