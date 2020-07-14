Названа смертельная опасность заусенцев

Самый обычный заусенец может стать причиной серьезных проблем со здоровьем и даже спровоцировать смерть.

Об этом сообщила дерматовенеролог и кандидат медицинских наук Анжелика Шмакова. Она напомнила, что заусенцы ни в коем случае нельзя откусывать, поскольку это может привести к образованию большой рваной раны.