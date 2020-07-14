Самый обычный заусенец может стать причиной серьезных проблем со здоровьем и даже спровоцировать смерть.
Об этом сообщила дерматовенеролог и кандидат медицинских наук Анжелика Шмакова. Она напомнила, что заусенцы ни в коем случае нельзя откусывать, поскольку это может привести к образованию большой рваной раны.
"В тяжелых случаях возможно нагноение всего пальца или даже нескольких пальцев: анатомические особенности строения кисти руки при попадании инфекции в глубокие структуры способствуют быстрому распространению гноя. При массированном попадании гноя в кровь может развиться сепсис, это угрожающее жизни состояние", — пояснила Шмакова.
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