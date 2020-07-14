Стакан воды ускоряет метаболизм человека на 20%

Диетологи утверждают: для того чтобы улучшить процесс метаболизма в организме, нужно выпивать всего один стакан воды натощак.

Дело в том, что если пить воду натощак, увеличивается скорость обмена веществ, улучшается состояние кожи и волос.

"Вода сразу после пробуждения станет отличной профилактикой ожирения", — считают диетологи.

Большое значение имеет температура принимаемой воды. Если пить холодную воду, она способствует выработке энергии в организме, помогает человеку взбодриться.

Вода комнатной температуры активизирует работу желудочно-кишечного тракта, нормализует ее.

Теплая вода помогает омоложению, очищению всего организма. Именно теплая вода стимулирует метаболизм.

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