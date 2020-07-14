Дмитрий Медведев считает, что никто не может гарантировать отсутствия второй и третьей волны коронавируса в России.

"Никто не может дать гарантии, что не будет ухудшений, второй, третьей волны, что эффективными окажутся лекарства. Несмотря на разницу позиций, идеологических подходов, постараться придать импульс этой работе, чтобы мы смогли преодолеть самый страшный вызов, с которым столкнулось человечество в XXI веке", — утверждает политик.