В Петербурге развернули более 9 тыс. коек для пациентов с COVID-19

С 25 июня в Санкт-Петербурге возобновилось оказание плановой медицинской помощи в стационарах. Исключение составляют только перепрофилированные медучреждения, в которых проходят лечение коронавирусные пациенты.

На сегодняшний день в городе для больных коронавирусом развернуто 9184 койки, из них 8333 — для взрослых, 851 — для детей. Пациентам, зараженных COVID-19, оказывают помощь в 23 стационарах.

"В Петербурге принимаются меры по расширению сети медицинских стационаров, которые можно будет задействовать в случае осложнения эпидемической обстановки и возможного наступления второй волны пандемии", — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

До конца текущего года в городе будет построено и сдано девять объектов здравоохранения, еще четыре объекта Петербург получит от инвесторов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новые коронавирусные больные есть в 83 регионах России.