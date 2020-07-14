С 25 июня в Санкт-Петербурге возобновилось оказание плановой медицинской помощи в стационарах. Исключение составляют только перепрофилированные медучреждения, в которых проходят лечение коронавирусные пациенты.
На сегодняшний день в городе для больных коронавирусом развернуто 9184 койки, из них 8333 — для взрослых, 851 — для детей. Пациентам, зараженных COVID-19, оказывают помощь в 23 стационарах.
"В Петербурге принимаются меры по расширению сети медицинских стационаров, которые можно будет задействовать в случае осложнения эпидемической обстановки и возможного наступления второй волны пандемии", — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
До конца текущего года в городе будет построено и сдано девять объектов здравоохранения, еще четыре объекта Петербург получит от инвесторов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новые коронавирусные больные есть в 83 регионах России.
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