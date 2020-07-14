Медучреждения Приморья получили новые машины скорой помощи

Медицинские учреждения Приморского края получили новые машины скорой помощи.

Новыми транспортными средствами пополнились автопарки станций скорой помощи Владивостока, Артёма, Уссурийска, Находки и Арсеньевской городской больницы.

По словам главы региона, из федерального бюджета были выделены деньги на закупку:

19 машин скорой помощи;

49 единиц санитарного транспорта;

девяти передвижных диагностических комплексов.

Все автомобили снабжены бактерицидными лампами и всем необходимым оборудованием для работы с коронавирусными больными.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Екатеринбурге изменили правила перевозки "скорыми" больных с COVID-19. Как отмечают в свердловском Минздраве, данные меры уже показали свою эффективность: удалось уменьшить непрофильную нагрузку на "скорую" более чем на 7%.