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Онколог рассказал, как часто нужно посещать дерматолога из-за родинок

Здоровье » Здоровье и профилактика

Люди с большим количеством образований на коже должны регулярно посещать дерматолога, чтобы избежать риска возникновения меланомы.

Об этом рассказал кандидат медицинских наук Игорь Синельников.

"Если у вас много родинок, кто-то из ваших родственников сталкивался с меланомой, или у вас есть аномальные — так называемые диспластические — невусы, посещать дерматолога нужно минимум раз в полгода или каждые три месяца. Необходимую частоту визитов определят онколог или дерматолог на первичном осмотре", — утверждает доктор.

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