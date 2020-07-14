Люди с большим количеством образований на коже должны регулярно посещать дерматолога, чтобы избежать риска возникновения меланомы.

Об этом рассказал кандидат медицинских наук Игорь Синельников.

"Если у вас много родинок, кто-то из ваших родственников сталкивался с меланомой, или у вас есть аномальные — так называемые диспластические — невусы, посещать дерматолога нужно минимум раз в полгода или каждые три месяца. Необходимую частоту визитов определят онколог или дерматолог на первичном осмотре", — утверждает доктор.