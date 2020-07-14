Из крови лам создали наноантитела к коронавирусу

Британские ученые смогли получить из крови лам антитела, которые способны нейтрализовать коронавирус, SARS-CoV-2. Кроме того, они блокируют взаимодействие вируса с рецептором ACE2, через который поражаются клетки человека.

Из крови лам получили антитела к коронавирусу

На сегодняшний день пока не разработана вакцина от COVID-19, поэтому наиболее эффективным способом лечения этого заболевания является пассивная иммунизация с помощью антител, которые могут быть в виде сыворотки, полученной от пациентов, переболевших коронавирусом, или в виде самостоятельных иммунных агентов.

Специалисты Оксфордского университета обнаружили в крови лам небольшие стабильные антитела наноразмерного масштаба, которые могут блокировать взаимодействие COVID-19 с рецепторами ACE2.

Ученые провели ряд экспериментов, которые показали, что найденные антитела H11-H4 и H11-D4 являются эффективными, к тому же их просто получить. Иными словами, они обладают всеми необходимыми качествами для применения в клинической практике. Но предварительно нужно их адаптировать, чтобы антитела не вызывали иммунный ответ сами по себе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ламы способны распознавать опасный яд.