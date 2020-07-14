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Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения причин вспышки пневмонии

Здоровье

Эксперты Всемирной организации здравоохранения приедут в Казахстан с целью выяснения причин роста числа заболевших пневмонией.

"Я думаю, что пока не надо делать поспешных выводов. Да, с начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации. Министерство здравоохранения тоже этим занимается. Эти сообщения привлекли большое внимание со стороны СМИ, но мы, прежде чем делать выводы, должны собрать данные и проанализировать их", — сообщила глава представительства ВОЗ в республике Кэролайн Кларинваль.

Она отметила, что руководитель программы ВОЗ по ЧС Майк Райан считает, что это коронавирус.

В ВОЗ предполагают, что, возможно, некоторые пациенты с признаками пневмонии поздно обратились к врачу. Экспертам ВОЗ предстоит оценить возможности местных лабораторий, так как иногда бывают ложные негативные результаты, сообщила представитель организации.

Ранее специалисты ВОЗ заявили о том, что коронавирус имеет животное происхождение.

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