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ВОЗ: COVID останется с нами надолго

Здоровье

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что в обозримом будущем "не будет возврата к старой норме жизни", потому что COVID останется с нами надолго.

Такое заявление он сделал в ходе ежедневного брифинга.

По словам главы ВОЗ, "нет никаких коротких путей выхода из этой пандемии", в чем мир смог убедиться на примере стран "поторопившихся снять ограничения":

"Если такой поспешный подход к выходу из карантина будет принят, то дела пойдут все хуже и хуже", - подчеркнул Гебрейесус.

 

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