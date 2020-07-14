Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что в обозримом будущем "не будет возврата к старой норме жизни", потому что COVID останется с нами надолго.
Такое заявление он сделал в ходе ежедневного брифинга.
По словам главы ВОЗ, "нет никаких коротких путей выхода из этой пандемии", в чем мир смог убедиться на примере стран "поторопившихся снять ограничения":
"Если такой поспешный подход к выходу из карантина будет принят, то дела пойдут все хуже и хуже", - подчеркнул Гебрейесус.
Под занавес минувшей недели посольство Китая в Казахстане объявило, что в стране началась эпидемия новой, неизвестной пневмонии. Но все не так страшно.