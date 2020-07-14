"Если человек переболел коронавирусной инфекцией, то это совсем не означает того, что он спустя какое-то время не заразится ей снова".
С таким заявлением выступили медики из Германии, сообщает ТК ZDF.
"Через некоторый промежуток времени у перенесших коронавирусную пневмонию в крови снижается количество антител к ее возбудителю. Поэтому повторное заражение весьма вероятно", — говорят немецкие исследователи.
Вывод основан на проведении анализов людей, которые переболели COVID-19 в январе, т. е. полгода назад. Оказалось, что у них антител в крови "крайне мало".
"Мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов", — отметил доктор Швабинг Клеменс Вендтнер.
По словам врача, пока неясно, насколько этот факт критичен для долгосрочного иммунитета.
"Пока понятно только, что заразиться повторно коронавирусом возможно".
Напомним, что ранее к такому же точно выводу пришли ученые из Китая. Причем, они указывают на то, что наиболее сильно рискуют те, кто переболел бессимптомно.
Под занавес минувшей недели посольство Китая в Казахстане объявило, что в стране началась эпидемия новой, неизвестной пневмонии. Но все не так страшно.