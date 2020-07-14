Немецкие ученые: повторное заражение COVID вполне возможно

"Если человек переболел коронавирусной инфекцией, то это совсем не означает того, что он спустя какое-то время не заразится ей снова".

С таким заявлением выступили медики из Германии, сообщает ТК ZDF.

"Через некоторый промежуток времени у перенесших коронавирусную пневмонию в крови снижается количество антител к ее возбудителю. Поэтому повторное заражение весьма вероятно", — говорят немецкие исследователи.

Вывод основан на проведении анализов людей, которые переболели COVID-19 в январе, т. е. полгода назад. Оказалось, что у них антител в крови "крайне мало".

"Мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов", — отметил доктор Швабинг Клеменс Вендтнер.

По словам врача, пока неясно, насколько этот факт критичен для долгосрочного иммунитета.

"Пока понятно только, что заразиться повторно коронавирусом возможно".

Напомним, что ранее к такому же точно выводу пришли ученые из Китая. Причем, они указывают на то, что наиболее сильно рискуют те, кто переболел бессимптомно.