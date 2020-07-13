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Авокадо снижает уровень холестерина в крови

Здоровье » Здоровье и профилактика

Авокадо является "максимально полезным" фруктом для организма человека, поскольку способствует разложению холестерина.

Об этом сообщила кулинар Ольга Ивенская.

"Количество полезных веществ в нем просто поражает воображение, но самое главное — это полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы нашему организму, нашему сердцу, а также авокадо более богат калием, чем бананы", — пояснила специалист.

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