Авокадо является "максимально полезным" фруктом для организма человека, поскольку способствует разложению холестерина.

Об этом сообщила кулинар Ольга Ивенская.

"Количество полезных веществ в нем просто поражает воображение, но самое главное — это полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы нашему организму, нашему сердцу, а также авокадо более богат калием, чем бананы", — пояснила специалист.