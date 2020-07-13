Врач оценил иммунитет москвичей к коронавирусу

Избежать второй волны коронавируса в России можно, если будет выработан коллективный иммунитет на уровне не менее 40%. То есть 40% россиян должны иметь антитела к COVID.

Об этом рассказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

"Каждый пятый (москвич, имеющий антитела к коронавирусу — прим. ред.) — неплохо, я думаю. Здесь все зависит от того, кого проверяли. Если проверяли всех людей — неболевших, болевших, привитых от гриппа, непривитых от гриппа — то это неплохой результат. Хотя, по мнению некоторых экспертов, все-таки он недостаточен для того, чтобы полностью исключить эпидемию, вторую волну. В частности, академик Брико, главный эпидемиолог, часто высказывался, что нужен более высокий уровень коллективного иммунитета, то есть нужно, чтобы не меньше 40% людей имели антитела", — пояснил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала, что каждый пятый москвич имеет иммунитет к коронавирусу. Итоги очередного массового тестирования огласили в Москве. Как рассказали в оперативном штабе, антитела есть в крови у 21,7% проверенных.