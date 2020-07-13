В Норильске "скорая" отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске врачам скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за COVID-19. Один из диспетчеров сообщила, что у медиков есть приказ не госпитализировать больных с температурой.

"Уже медиков не осталось. Я сейчас бригаду на амбразуру пущу что ли? Они уже и так не заезжают, ноги еле передвигают. Приказ есть — сегодня температуру не принимать", — сообщила женщина в процессе разговора с местной жительницей.

Пациентке посоветовали обращаться в поликлинику. Аудиозапись опубликовал на своей странице депутат Заксобрания региона Александр Глисков. Из разговора выяснилось, что пациентка даже предложила заплатить 50 тысяч рублей за выезд "скорой". Но диспетчер все равно ей отказала.

Депутат сообщил, что норильские чиновники признали подлинность записи. В местном Минздраве заявили, что диспетчера временно отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Также отмечается, что пока других жалоб на работу "скорой" не поступало, но медиков приходится ждать несколько дольше.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Екатеринбурге изменили правила перевозки "скорыми" больных с COVID-19.