Исследование: кофе защитит от цирроза печени

Ученые из США рассказали, как сохранить печень здоровой. По словам американских специалистов, в этом поможет любимый многими напиток — кофе.

Что такое цирроз?

Цирроз — это процесс замены здоровых клеток печени соединительной тканью. Опасность данной патологии в том, что это заболевание протекает бессимптомно. В 50% случаев цирроз печени выявляют абсолютно случайно. Но это очень опасное заболевание, которое может привести к развитию онкологии.

К такому выводу ученые пришли в результате исследования, в ходе которого они изучили данные более 140 тысяч пациентов в возрасте от 45 до 64 лет. У всех у них были проблемы с печенью.

Оказалось, что у тех людей, которые каждое утро пили кофе, риск развития онкологических заболеваний был на 44% ниже.

Поэтому специалисты рекомендуют выпивать в день примерно две чашки хорошего натурального кофе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, есть ли связь между алкоголизмом и циррозом печени.