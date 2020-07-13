Диетолог рассказала, как есть чипсы и бургеры без вреда для здоровья

Врач-диетолог Ольга Григорян рассказала, как можно употреблять чипсы и бургеры, чтобы не навредить себе.

Специалист подчеркнула, что питаться нужно в соответствии с определенными показателями своего здоровья. Важно, чтобы организм получал необходимое количество белков, витаминов и минералов. При этом важно учитывать сезонность и не употреблять в пищу много жирных продуктов.

"Абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов нет. Есть, конечно, рисковые продукты: это кола, чипсы, бургеры. Но если их есть очень редко, то они не нанесут вреда для здоровья", — отметила Григорян.

Чипсы и картофель фри содержат не только вызывающее рак канцерогенное вещество акриламид. Мюнхенские ученые установили, что в жареном картофеле содержится еще более опасное соединение - глицидамид. Токсикологи не на шутку встревожены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пищевая добавка Е171 негативно влияет на микрофлору кишечника.