Названы продукты, вызывающие анафилактический шок

Большинство людей не знают об аллергенах, которые могут повлиять на их организм. Однако врач Леонид Звонков назвал продукты, которые способны спровоцировать аллергическую реакцию и анафилактический шок.

По словам медика, самыми мощными аллергенами считаются шоколад, арахис, рыбный и молочный белок, а также креветки. Ещё Звонков напомнил об аллергии на парфюмы и бытовую химию.