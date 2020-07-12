Трансжиры опасны тем, что при регулярном употреблении разрушают мозг. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.
Она рассказали, что от продуктов, которые содержат трансжиры, необходимо отказаться. Обычно это маргарин, майонез и дешевые сладости.
"Дело в том, что трансжиры делают клеточную мембрану жесткой, непроницаемой и по сути клетка перестает полноценно функционировать. Особенно опасно, когда это происходит в клетках головного мозга", — пояснила Соломатина.
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