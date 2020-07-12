Диетолог: трансжиры разрушают мозг

Трансжиры опасны тем, что при регулярном употреблении разрушают мозг. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

Она рассказали, что от продуктов, которые содержат трансжиры, необходимо отказаться. Обычно это маргарин, майонез и дешевые сладости.