Билл Гейтс рассказал, как нужно раздавать вакцину от коронавируса

Миллиардер Билл Гейтс призывал власти раздавать вакцину от коронавируса тем, кто в ней больше всего нуждается, а не тем, кто готов за неё больше заплатить.