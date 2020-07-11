Миллиардер Билл Гейтс призывал власти раздавать вакцину от коронавируса тем, кто в ней больше всего нуждается, а не тем, кто готов за неё больше заплатить.
"Если мы допустим распределение лекарств и вакцин в пользу тех, кто способен больше заплатить, а не тех людей и мест, где существует наибольшая необходимость [в препаратах], мы получим пандемию, которая будет продолжаться более длительный период времени, принесёт ещё больше несправедливости и станет причиной гибели большего числа людей", — заявил основатель Microsoft.
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