Ученые заявили об опасности повышенного сахара при COVID-19

Китайские ученые предупредили об опасности повышенного сахара в крови при заражении коронавирусной инфекцией. Они выяснили, что страдающие сахарным диабетом пациенты куда сложнее переносят вирус, передает телеканал "360" со ссылкой на журнал Diabetologia.

Такие выводы подтвердились в результате исследования историй болезни 600 жителей Уханя, попавших в больницу с COVID-19. Так, пациенты с высоким уровнем сахара в 2,3 раза чаще умирали от вызванных инфекцией осложнений, нежели другие пациенты.