Минздрав предложил ограничить рекламу вредных продуктов

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина выступила с инициативой ограничить рекламу вредных продуктов на законодательном уровне.

По ее словам, в стране нужно создать единую среду по охране здоровья граждан и на законодательном уровне закрепить меры, которые бы ограничили рекламу продуктов нездорового питания.

Для того, чтобы сохранить здоровье россиян, нужно внести изменения в маркировку продуктов, снизить потребление соли, а полезные продукты сделать более доступными.

Специалист рекомендует использовать успешный опыт других регионов по укреплению общественного здоровья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские ученые провели исследование среди учащихся и выявили наиболее вредные, но любимые многими продукты, вызывающие привыкание. По мнению ученых, у всех продуктов, которые вызывают зависимость, имеется общая составляющая — все они содержат углеводы и жир в соотношении 2:1.