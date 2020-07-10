Российский препарат от COVID-19 оказался опасным для здоровья

29 мая препарат "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Первое в мире лекарство от коронавируса было создано на основе японского "Фавипиравира", которое содержит одноименное активное вещество.

Но в Японии были проведены клинические испытания "Фавипиравира", в результате которых выяснилось, что он неэффективен при лечении коронавирусной инфекции.

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что нужно обязательно учитывать выводы японских коллег.

"Это лекарство очень опасно для беременных женщин. Оно действует в этом отношении как известный препарат талидомид, который в начале 60-х применялся как снотворное, но привёл к рождению большого числа детей с уродствами", — отметил эксперт.

Минздрав РФ заявил, что в ходе клинических испытаний на людях, которые проводились в апреле, эффективность "Авифавира" составила 90%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что препарат "Авифавир" от COVID-19 поступил в региональные больницы.