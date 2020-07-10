Клинические испытания вакцины от COVID вышли на завершающую стадию

Испытания коронавирусной вакцины, проводящиеся в НИИ им. Н.Ф. Гамалеи вышли на завершающую стадию:

первая группа добровольцев будет выписана из госпиталя 15 июля, "после сдачи контрольных анализов";

вторая в понедельник, 13 июля, получит второй компонент вакцины.

Об этом сегодня сообщило Минобороны РФ.

По информации военного ведомства,

1-я группа добровольцев испытала на себе безопасность и переносимость вакцины,

2-я группа - эффективность и иммуногенность препарата.

"Бустерная схема вакцинации, испытанная на 2 группе добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности", - подчеркнули в министерстве.

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