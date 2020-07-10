Испытания коронавирусной вакцины, проводящиеся в НИИ им. Н.Ф. Гамалеи вышли на завершающую стадию:
Об этом сегодня сообщило Минобороны РФ.
По информации военного ведомства,
1-я группа добровольцев испытала на себе безопасность и переносимость вакцины,
2-я группа - эффективность и иммуногенность препарата.
"Бустерная схема вакцинации, испытанная на 2 группе добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности", - подчеркнули в министерстве.
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