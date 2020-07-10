ВОЗ: возвращение коронавирусных ограничений в России возможно

Нельзя исключить вероятность того, что России придется вернуться к ограничениям из-за коронавируса.

Об этом предупредила Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ.

По ее словам, самоизоляция в стране может быть вновь введена, если народ перестанет соблюдать правила дистанцирования,которые пока еще никто не отменял.

"В случае несоблюдения социальной дистанции случаи заражения коронавирусом могут вновь начать расти. И тогда иного способа остановить эпидемию, как карантинные меры, попросту не будет. Мы это уже видим в целом ряде стран", - сказала эксперт.

Отвечая на вопрос: когда же все это закончится, Вуйнович сказала:

"только после того, как появится вакцина или эффективные лекарства от коронавируса".

Статистика коронавируса в России на утро пятницы

За сутки в стране выявлено 6509 новых случаев заражения - в общем счете их стало 707301.

За время эпидемии от коронавирусной инфекции

умерли 10 843 человек,

вылечено 481 316.

По последним данным, в России число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на 6509 и составило 707 301. Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Москве - 568, Санкт-Петербурге - 292, Свердловской области - 276.