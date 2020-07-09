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В ВОЗ рассказали, как избежать второй волны COVID-19 в России

Здоровье

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович утверждает, что риск возникновения второй волны коронавируса в России, а также в других государствах зависит от того, насколько тщательно будут соблюдаться меры безопасности.

"Мы должны помнить, что уменьшение количества новых случаев COVID-19 в значительной степени является результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не только ходом развития эпидемиологического процесса", — отметила она.

Вуйнович также отметила, что в настоящее время отмечается ухудшение ситуации с COVID-19 на глобальном уровне.

В связи с тем, что на данный момент пока нет безопасной и эффективной вакцины от коронавируса, главным условием, которое позволит снизить риск распространения инфекции, является поведение людей.

Ранее медики назвали возможные даты второй волны коронавируса.

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