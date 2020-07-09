Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Космонавт Иванишин побывал на пристыкованном к МКС Crew Dragon
Пытавшиеся протащить нацистов в Бессмертный полк предстанут перед судом
Губернатора Хабаровского края подозревают в убийствах предпринимателей
Вакцинация от коронавируса будет добровольной
В Аргентине найдены останки рыбы возрастом 70 млн лет
"Сочи" без голов Кокорина проиграл "Зениту", ЦСКА разгромил "Оренбург"
Из-за пандемии COVID-19 россияне стали экономить почти на всем
Иван Телегин при разводе с Пелагеей скрыл имущество на 45 млн рублей
Ракицкий признал расслабленность "Зенита" в матче с "Сочи"

Третий препарат для лечения COVID получил одобрение в России

Здоровье

В России одобрено применение нового противовирусного препарата "Коронавир" для лечения больных с COVID-19.

Об этом сообщил его разработчик, компания R-Pharm.

В сообщении говорится, что "клинические испытания, включающие случаи легкой или средней степени тяжести течения болезни показали высокую эффективность препарата в подавлении репликации коронавируса".

"Коронавир" является одним из первых препаратов в России и в мире, который не устраняет осложнения, вызванные COVID-19, но борется с самим вирусом, - говорится в заявлении компании. - Клиническое исследование показало улучшение в 55% амбулаторных случаев на 7 день лечения "Коронавиром", против 20% из тех, кто имеет стандартную этиотропную терапию (лечение причины, а не симптомов). 

По данным разработчика препарата, к 5-ому дню лечения коронавирус был устранен у 77,5% пациентов, принимавших препарат.

"Тестирование началось в конце мая, и в настоящее время лечение получили более 110 амбулаторных пациентов, - рассказала руководитель клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии РАМН Татьяна Рыженцова. - Препарат является третьим зарегистрированным в России препаратом для лечения коронавируса. Первый, "Авифавир", используется с 11 июня".

Известно, что «Коронавир» будут применять только для лечения в стационарах. Это лекарство подойдет не всем - оно противопоказано при беременности, грудном вскармливании, людям с почечной и печеночной недостаточностью и младше 18 лет.

Последние материалы
Космонавт Иванишин побывал на пристыкованном к МКС Crew Dragon
Пытавшиеся протащить нацистов в Бессмертный полк предстанут перед судом
Губернатора Хабаровского края подозревают в убийствах предпринимателей
Вакцинация от коронавируса будет добровольной
Банкиры, подайте на рост экономики
Коронавирус дал ужасных событий на жизнь целого поколения?
В Аргентине найдены останки рыбы возрастом 70 млн лет
"Сочи" без голов Кокорина проиграл "Зениту", ЦСКА разгромил "Оренбург"
Из-за пандемии COVID-19 россияне стали экономить почти на всем
Иван Телегин при разводе с Пелагеей скрыл имущество на 45 млн рублей
Популярное
Изобразительное искусство и архитектура
В гроб с телом Заграевского положат самую роскошную брошь

В Москве восьмого июля пройдет прощание с художником Сергеем Заграевским, который был известен своим хобби по изготовлению ювелирных украшений.

В гроб с телом Заграевского положат самую роскошную брошь
Латвийский политик "разделил" российские территории "по соседям"
Прибалтика
Латвийский политик "разделил" российские территории "по соседям"
Российский шоу-бизнес
Певец Филипп Киркоров совершил кражу в аэропорту Сингапура
Новости Украины
Тимошенко сообщила украинцам, что их жестоко обманули
Усам Оздемиров Банкиры, подайте на рост экономики Усам Оздемиров Любовь Степушова Эрдоган выигрывает битву за нефть и газ Ливии Любовь Степушова Василий Амирджанов В соцсетях граждан убеждают в честности голосования Василий Амирджанов
Комментарии
Внучка Черномырдина незаконно получила два дома на Рублевке
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Украинский баскетболист поучаствовал в акциях протеста в США
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Дмитрий Фетисов о героях и святых США нашего времени
Где деньги лежат: президент назвал регионы, лучше всех работающие с инвесторами
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Эрдоган выигрывает битву за нефть и газ Ливии
"Стена Чингисхана" была возведена не для войны
Юрист: фальшивые подписи Родченкова - это уголовное дело против ВАДА и МОК
В Госдуме придумывают монаршее прозвище президенту
Украинский баскетболист поучаствовал в акциях протеста в США
Игорь Гундаров: "Поправки сращивают ветви власти в одну"
Игорь Гундаров: "Поправки сращивают ветви власти в одну"
Украинский баскетболист поучаствовал в акциях протеста в США
Российский рекордсмен перейдёт в другую сборную из-за ВФЛА
Игорь Гундаров: "Поправки сращивают ветви власти в одну"
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Саакашвили рассказал, что Трамп боится рукопожатий
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ