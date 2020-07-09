Третий препарат для лечения COVID получил одобрение в России

В России одобрено применение нового противовирусного препарата "Коронавир" для лечения больных с COVID-19.

Об этом сообщил его разработчик, компания R-Pharm.

В сообщении говорится, что "клинические испытания, включающие случаи легкой или средней степени тяжести течения болезни показали высокую эффективность препарата в подавлении репликации коронавируса".

"Коронавир" является одним из первых препаратов в России и в мире, который не устраняет осложнения, вызванные COVID-19, но борется с самим вирусом, - говорится в заявлении компании. - Клиническое исследование показало улучшение в 55% амбулаторных случаев на 7 день лечения "Коронавиром", против 20% из тех, кто имеет стандартную этиотропную терапию (лечение причины, а не симптомов).

По данным разработчика препарата, к 5-ому дню лечения коронавирус был устранен у 77,5% пациентов, принимавших препарат.

"Тестирование началось в конце мая, и в настоящее время лечение получили более 110 амбулаторных пациентов, - рассказала руководитель клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии РАМН Татьяна Рыженцова. - Препарат является третьим зарегистрированным в России препаратом для лечения коронавируса. Первый, "Авифавир", используется с 11 июня".

Известно, что «Коронавир» будут применять только для лечения в стационарах. Это лекарство подойдет не всем - оно противопоказано при беременности, грудном вскармливании, людям с почечной и печеночной недостаточностью и младше 18 лет.