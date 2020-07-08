Специалисты из Университета Южной Флориды рассказали, от каких продуктов питания стоит отказаться людям, у которых высокий уровень холестерина в крови.
В первую очередь рекомендуется ограничить потребление продуктов, содержащих углеводы.
Ранее врачи Американской кардиологической ассоциации советуют пациентам с высоким холестерином соблюдать диету: исключить из своего рациона такие продукты, как мясо, яйца, сыр и кокосовое масло.
Но сотрудники Университета Южной Флориды провели исследование, которое показало, что данные рекомендации нужно скорректировать.
По словам профессора Дэвида Даймонда, полезная для сердца диета должна включать в себя пищу с низким содержанием сахара, а не насыщенных жиров. Эксперт рекомендует есть меньше сладкого и продуктов, содержащих углеводы, таких как картофель и хлеб.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что чеснок снижает кровяное давление и холестерин.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.