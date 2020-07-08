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Поздний сон может быть опасен для здоровья подростков

Здоровье

Доктор Субхабрат Мойтра из Канады провел исследование, в процессе которого выделил ряд потенциальных угроз для подростков из-за неправильного режима сна. Согласно результатам научной работы, дети, которые поздно ложатся спать и встают ближе к обеду, чаще заболевают астмой и аллергией.

В исследовании принимали участие 1600 подростков из Индии и Западной Бенгалии в возрасте от 13 до 14 лет. Подростки прошли опрос на предмет астмы и сонной рутины.

После этого специалисты проанализировали выявленные симптомы и режим сна у детей. Также они учитывали факторы, которые могут оказывать влияние на развитие астмы.

В результате выяснилось, что у подростков, которые поздно засыпают, риск развития данного заболевания намного выше, чем у тех, кто соблюдает режим сна и отдыха. Также у них в два раза выше риск развития аллергического ринита.

Ранее "Правда.Ру" писала о влиянии сна на здоровье человека.

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