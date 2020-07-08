В Екатеринбурге изменили правила перевозки "скорыми" больных с COVID-19

В Екатеринбурге для того чтобы снизить нагрузку на службу скорой помощи, решили изменить порядок транспортировки пациентов, зараженных коронавирусом.

Как отмечают в свердловском Минздраве, данные меры уже показали свою эффективность: удалось уменьшить непрофильную нагрузку на "скорую" более чем на 7%.

"Сейчас около 1/3 всех вызовов "скорой" связаны с подозрением на COVID-19. Серьёзную нагрузку на СМП создавали необоснованные и повторные вызовы, а также случаи, когда скорая помощь везла пациентов на КТ", — сообщает оперштаб региона.

Теперь, согласно новому порядку перевозки пациентов, зараженных коронавирусом, бригады "скорых" больше не будут доставлять в КТ-центры больных, у которых заболевание протекает в легкой форме.

Доставлять на обследования таких пациентов будут транспортом медицинских учреждений или на специальное выделенных для этих целей такси.

Ранее председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков заявил, что скорую помощь превратили в услугу.