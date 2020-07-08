ВОЗ: появились доказательства воздушно-капельного распространения COVID

Всемирная Организация Здравоохранения признала новые доказательства того, что коронавирус распространяется в воздухе более широко и активно, чем предполагалось ранее.

Ровно сутки понадобились ВОЗ, чтобы проанализировать доказательства воздушно-капельной передачи коронавируса, изложенные в письме, направленном в организацию группой ученых.

Сегодня,выступая на ставшем уже традиционном брифинге в Женеве, Бенедетта Аллегранци, технический руководитель ВОЗ по профилактике инфекций и борьбе с ними, сказала:

"...Нельзя исключать возможность передачи воздушным путем в общественных местах - особенно в очень специфических условиях,таких как переполненные, закрытые, плохо проветриваемые помещения".

Она также добавила, что "появляются доказательства" передачи коронавируса воздушно-капельным путем, но они не являются окончательными.