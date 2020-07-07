Внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян заявил, что садовая клубника — сильный аллерген, а польза от употребления ее плодов сомнительна.
По словам специалиста, употребление этой ягоды клубники может быть опасно для здоровья. Дело в том, что употребление клубники может вызвать опухание губ, языка, век или горла, а также сыпь и покраснение кожи. Это связано с тем, что в состав клубники входят белковые компоненты, против которых в организме обычно начинают вырабатываться антитела.
Диетолог Евгений Арзамасцев считает, что самая полезная ягода — это жимолость, так как она содержит органические кислоты, витамины и микроэлементы.
Он добавил, что ягоды нужно есть с другой пищей, но не с жирным мясом.
Ранее врач-диетолог Маргарита Арзуманян рассказала, на что нужно обратить внимание при выборе клубники.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.