Диетолог: употребление клубники может быть опасно для здоровья

Внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян заявил, что садовая клубника — сильный аллерген, а польза от употребления ее плодов сомнительна.

По словам специалиста, употребление этой ягоды клубники может быть опасно для здоровья. Дело в том, что употребление клубники может вызвать опухание губ, языка, век или горла, а также сыпь и покраснение кожи. Это связано с тем, что в состав клубники входят белковые компоненты, против которых в организме обычно начинают вырабатываться антитела.

Диетолог Евгений Арзамасцев считает, что самая полезная ягода — это жимолость, так как она содержит органические кислоты, витамины и микроэлементы.

Он добавил, что ягоды нужно есть с другой пищей, но не с жирным мясом.

Ранее врач-диетолог Маргарита Арзуманян рассказала, на что нужно обратить внимание при выборе клубники.