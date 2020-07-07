Онколог объяснила, как правильно очистить организм от шлаков

Врач-проктолог и онколог Елена Смирнова рассказала об эффективном способе, который поможет очистить печень и кишечник от шлаков и токсинов. Медик предупредила, что самостоятельное назначение процедур по очищению организма может только навредить.

В частности, такие процедуры, как клизма, гидроколонотерапия, прием слабительных препаратов без назначения врача могут привести к тому, что из организма будут вымываться и полезные вещества. В первую очередь из-за этого будет страдать нервная система.

"Все клизмы, свечи и слабительные — мера экстренная и основную проблему не решают", — пояснила Смирнова.

Врач советует скорректировать свой рацион — употреблять больше фруктов и овощей, а также белков высокого качества.

Такое питание является наиболее эффективным способом, который помогает избежать накопления шлаков в организме, а иногда и избавиться от них естественным путем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что свежие фрукты снижают риск развития диабета.