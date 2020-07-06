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Врачи предупредили об опасности антисептиков

Здоровье

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что постоянное использование метаноловых антисептиков может привести к развитию серьезных заболеваний.

Данное вещество признали очень токсичным и способным стать причиной отравления при контакте с ним. Это связано с тем, что через слизистую токсины впитываются в мягкие ткани организма и проникают в кровь.

FDA советует всем потребителям полностью отказаться от покупки и использования опасных антисептиков.

Чаще всего жертвами отравления становятся дети, которые случайно могут проглотить некоторое количество антисептика.

Ранее врач-фармаколог Игорь Федоров заявил, что спиртосодержащий антисептик, неправильно приготовленный в домашних условиях, не сможет убить коронавирус, что станет "роковой ошибкой".

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