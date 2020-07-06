В Оренбургской области ухудшилась ситуация по коронавирусу

С 23-24 июня в Оренбургской области ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Сообщается, что это связано с ухудшением обстановки в Казахстане, который расположен по соседству.

"За последнюю неделю зафиксировано более 30 носителей SARS-CoV-2, которые вернулись в регион из Казахстана. До этого было всего три случая, связанных с заболеваниями пациентов, которые прибыли из Казахстана", — сообщила министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова во время прямого эфира в Instagram.

В Оренбурге в 20-25% случаев заражений COVID-19 медики не могут назвать нулевого пациента. В областном центре организованы дополнительные бригады врачей для работы с коронавирусными больными. В регионе создали дополнительно 300 коек для инфицированных пациентов.

Татьяна Савинова обратилась к жителям с просьбой не пренебрегать санитарными требованиями ради собственного здоровья и здоровья окружающих, в общественных местах носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Казахстан отправились российские врачи для борьбы с COVID-19.