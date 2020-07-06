Роспотребнадзор рекомендовал не кормить детей до 14 лет грибами

Роспотребнадзор не рекомендует давать в пищу грибы детям до 14 лет.

Это связано с тем, что в России каждый год регистрируется около тысячи случаев отравления грибами, около 30 из них заканчиваются летальным исходом.

"Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания", — сообщается на сайте ведомства.

Обычно отравления грибами связаны с невнимательным отношением взрослых и неосторожностью детей, которые на прогулке могут сорвать и съесть сырой гриб.

"Перед приготовлением все грибы рекомендуется предварительно отварить в течение 10 минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и затем приготовить их как обычно. Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить в них содержание токсичных элементов", — пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее токсикологи рассказали, как обезопасить себя от отравления грибами.